8-Jähriger schwer verletzt: Unfall mit drei Autos auf der A9

Gegen 11.15 Uhr musste ein 41-Jähriger Lenker aus Bosnien-Herzegowina auf der Pyhrnautobahn A 9, in Richtung Linz, im Schartnerkogeltunnel, aufgrund eines Staus anhalten. Ein nachkommender 54-jähriger Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung prallte gegen das Heck des 41-Jährigen. Ein 53-jähriger Kroate fuhr anschließend gegen das Fahrzeug des 54-Jährigen.

Hubschraubereinsatz

Im Fahrzeug des 53-jährigen Kroaten befand sich seine achtjährige Tochter am Beifahrersitz, seine 57-Jährige Gattin saß im Fond des PKW. Die Achtjährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert und stationär aufgenommen. Der 54-Jährige Kroate und seine Gattin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und vom Österreichischen Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Ein durchgeführter Alkomat-Test verlief bei allen Lenkern negativ.

Totalsperre der A9

Die Pyhrnautobahn A 9 war im Bereich des Schartnerkogeltunnel bis 13.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde über S 35 bzw. S 6 über den Knoten Bruck an der Mur umgeleitet. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Am Unfallort waren zwei Streifenbesatzungen der Autobahnpolizei Gleinalm, das Österreichische Rote Kreuz mit vier Fahrzeugen, der Rettungshubschrauber Christophorus 12, die Freiwilligen Feuerwehren Deutschfeistritz und Friessach-Wörth und die ASFINAG, Autobahnmeisterei Guggenbach, eingesetzt.