Mutter schlÃ¤gt Alarm: Fremder wollte MÃ¤dchen in seine Wohnung locken

Vorfälle dieser Art scheinen sich in letzter Zeit zu häufen. Erst kürzlich berichteten wir, dass ein Kind in Steuerberg von einem Fremden angesprochen wurde. Anfang Oktober kam es zu einem ähnlichen Fall in Villach, mehr dazu hier. Nun schlägt erneut eine Mutter aus Villach Alarm. „Gestern wurde meine Tochter von einem ca. 60-jährigen Mann in Villach, Nähe Hauptbahnhof, angesprochen“, warnt die Frau mit einem Beitrag in den sozialen Medien, der inzwischen bereits über 100 Mal geteilt wurde.

„Er wollte, dass sie in seine Wohnung mitkommt“

Der Vorfall soll mitten am Tag, gegen 14.30 Uhr, passiert sein. „Er wollte, dass sie in seine Wohnung mitkommt und er hat behauptet, ’nett zu sein‘ und ‚dass sie keine Angst haben müsste.‘ Er hat ihr erzählt, sie soll ihm helfen, seine Tochter wieder dazu zu bewegen, mit ihm Kontakt zu haben. Sie wäre nach Italien abgehaut“, schildert die Mutter den besorgniserregenden Vorfall weiter. Der Mann habe dem Mädchen auch Fotos von seiner vermeintlichen Tochter gezeigt, um die Geschichte glaubwürdig zu machen. Der Unbekannte soll rund 1,80 Meter groß und indischer Abstammung sein. „Er hat meine Tochter auch gefragt, wo sie wohnt.“

Mutter möchte warnen: „Sprecht mit euren Kindern“

Die Situation ging zum Glück nochmal gut aus. „Glücklicherweise hat sich meine Tochter richtig und kritisch verhalten und kam aus dieser Situation glimpflich heraus“, zeigt sich die Villacherin erleichtert. Andere Eltern und Kinder möchte sie nun vor solchen Gefahrensituationen warnen. „Auch wenn Fremde freundlich sind, oder das über sich selbst sagen, müssen die Kinder trotzdem vorsichtig bleiben. Eltern sollten mit ihren Kindern über solche Vorfälle im Vorfeld sprechen. Ganz egal wie glaubwürdig oder nicht die Geschichte sein mag“, appelliert die Mutter im Gespräch mit 5 Minuten.

Polizei: „Jede verdächtige Wahrnehmung anzeigen“

Auch die Polizei wurde bereits über den Fall informiert. Wichtig sei es, solche Geschehnisse sofort zu melden. Wie die Polizei bereits immer wieder bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit betonte, wird jede Aussage ernst genommen: „Es zeigt sich, mit welchem Feingefühl Polizistinnen und Polizisten vorgehen müssen, insbesondere bei Aussagen von Kindern. Es ist wichtig, dass jede verdächtige Wahrnehmung angezeigt wird, damit im Falle des Falles unverzügliche Maßnahmen ergriffen werden können. Wir nehmen jede Aussage ernst.“