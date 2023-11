Feuerwehreinsatz: Herrchen wollte Hund vor Wasserströmung retten

Veröffentlicht am 5. November 2023, 16:24 / ©BF Klagenfurt

Die Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurden am Sonntagnachmittag, dem 5. November 2023, alarmiert. Ein Hund war einem Stein nachgejagt und dabei in ein Gewässer nahe der Landeshauptstadt gesprungen. „Zunächst schien es, als könnte sich das Tier nicht mehr selbst befreien“, heißt es seitens der Wehr. „Zudem geriet der Besitzer ebenfalls in Schwierigkeiten.“

Ende gut, alles gut

Beide dürften nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage wohl die Strömung unterschätzt haben. Doch noch vor dem Eintreffen der Wehr gelang es sowohl dem Tier als auch seinem Besitzer, sich selbst zu retten. Die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.