Sozialpreis: Bank Austria fördert drei gemeinnützige Initiativen

Bereits im Juni traf eine regional besetzte Jury die Vorauswahl und schickte drei Projekte in das finale Online-Voting. Die breite Öffentlichkeit konnte von 3. Juli bis 31. August auf der Online-Plattform des Sozialpreises ihre Stimmen vergeben und damit über die Sieger entscheiden. Das Preisgeld in der Höhe von 6.000 Euro erhält in Kärnten das Siegerprojekt „EAT TOGETHER“ vom Verein Together. 3.000 Euro gehen das Projekt „Café im Glück“, eine Kooperation der Evangelischen Pfarrgemeinde Villach-Stadtpark und der Diakonie de La Tour. Das drittplatzierte Projekt „Digital Native oder doch digitales Nackapatzl“ der B3-Netzwerk Kinder, Jugend und Familien GmbH wird mit 1.000 Euro unterstützt.

„Gemeinnützigen Einsatz fördern“

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria, betont: „Auch dieses Jahr unterstützen wir mit dem Bank Austria Sozialpreis insgesamt 26 ausgewählte, gemeinnützige Projekte, Vereine und Initiativen in ganz Österreich. Dieses soziale Engagement trägt zu einem positiven gesellschaftlichen Klima bei. Zudem wollen wir mit dem Sozialpreis einen sichtbaren Beitrag dazu leisten, den gemeinnützigen Einsatz vor Ort weiter zu fördern und zu unterstützen.“ Der Preis wurde am 20. Oktober 2023 im Rahmen eines Frühstücks beim Verein Together in Klagenfurt von Thomas Haslauer, Landesdirektor Firmenkunden Kärnten der UniCredit Bank Austria, verliehen.