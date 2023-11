Polarlichter ließen Himmel in Kärnten und der Steiermark erstrahlen

Ein Naturspektakel der besonderen Art war am Sonntagabend am Nachthimmel zu sehen. Pinkfarbene Polarlichter ließen die Nacht in Kärnten und der Steiermark erstrahlen. Etliche 5 Minuten Leser konnten das Phänomen auf Fotos einfangen. Gesichtet wurden sie unter anderem über Villach, Velden, Spittal, dem Rosental und sogar in den Bezirken Deutschlandsberg und Weiz in der Steiermark.

©Vanessa | Polarlichter über Spittal an der Drau. ©Leserfoto | Polarlichter über St. Jakob im Rosental. ©Andreas Hohenberger | Polarlichter über Villach. ©Christiane Neumann | Polarlichter über Wernberg. © Matthias Moessler | Polarlichter über Velden. ©Nicole Waldbauer | Polarlichter über den Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark. ©Leserfoto | Polarlichter über den Bezirk Weiz in der Steiermark. ©Julia Werhonig | Polarlichter über dem Lavanttal.

Sonnensturm verursachte Himmelsspektakel

Laut der Organisation „Skywarn Austria“ war ein starker geomagnetischer Sturm im nordwestlichen Quadranten der Sonne der Grund für die Polarlichter. Bei starker Sonnenaktivität komme es häufiger zu sogenannten „koronaren Massenauswürfen“, bei denen elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre treffen. In der Folge geben sie Energie in der Form von Licht ab. Vor allem in den nördlicheren Regionen der Erde sind Polarlichter keine Seltenheit. Hierzulande kommen sie nur vor, wenn die Sonnenwinde stärker ausfallen.

Polarlichter über Österreich Was sind Polarlichter? Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes, hauptsächlich Elektronen, aber auch Protonen, auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen. Dort regen sie die vorhandenen Luftmoleküle zum Leuchten an. Quelle: www.tessloff.com

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2023 um 19:44 Uhr aktualisiert