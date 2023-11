Rotjacken triumphieren gegen die VSV-Adler

Rot- und blau-weiße Eishockeyfans versammelten sich am Sonntagabend in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt, um das 353. Kärnten-Derby live mitzuverfolgen. Es war bereits das zweite Saison-Duell zwischen dem EC KAC und dem EC iDM Wärmepumpen VSV – und beide Teams haben momentan mit Personalausfällen zu kämpfen. Nichtsdestotrotz brach ein erbitterter Kampf um den Sieg vom Zaun, als um 17.30 Uhr der Anpfiff fiel.

Rotjacken gingen in Führung

13 Minuten später ertönte lauter Jubel in den Fanreihen der Rotjacken, immerhin hatte Stürmer Lukas Haudum den ersten Treffer des Abends erzielt. Damit gingen die Klagenfurter in Führung und konnten diese im zweiten Spielabschnitt sogar noch weiter ausbauen. Verteidiger Thomas Vallant bugsierte den Puck für die Rotjacken ins Netz. Doch auch die Adler schienen langsam aus ihrem Winterschlaf zu erwachen und schließlich machte Goalgetter Robert Sabolic, was er am besten kann: Er pfefferte die Scheibe direkt in die Maschen des KAC – damit stand es 1:2.

Nerven lagen blank

VSV-Crack Dylan MacPherson sorgte in der 43. Minute dann dafür, dass die Nerven sämtlicher Fans endgültig blank lagen. Mit einem Schuss von links glich er den Spielstand aus. Die Halle tobte. Doch die Rotjacken schien dies nur anzuspornen. In der 54. Minute erzielte Niki Kraus den Führungstreffer für die Klagenfurter und Jan Muršak baute den Spielstand in der sprichwörtlich letzten Minute weiter aus. Die VSV-Adler schauten letztendlich durch die Finger, die Rotjacken siegten 4:2.

©EC-KAC/Pessentheiner ©EC-KAC/Pessentheiner ©5 Minuten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2023 um 19:53 Uhr aktualisiert