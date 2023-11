Kärntner Profi-Fotograf auf dem Weg zum Südpol

„Hallo 5 Minuten,

ich mache gerade auf meinem Weg zum Südpol Station. Sind [Ann.: Er und seine Frau Elli] gerade in Stanley, auf den Falklandinseln. Um mir die Zeit bis zur Einschiffung zu vertreiben habe ich da ein nettes flirtendes Walrosspärchen beobachten dürfen. Wir haben hier das gleiche Sauwetter wie in Kärnten, und haben deshalb einen Tag Verspätung durch das schlechte Wetter. Info an euch in der Redaktion und an alle meine Freunde in der Heimat: Habe auf unserem Schiff für die nächsten zwei Wochen keine Internetverbindung. Sind also nicht abgesoffen und bei bester Gesundheit. Fotos werden nachgereicht, sind noch alle nicht bearbeitet.

Lg und bis bald Michael und Elli“