Sonniges Wetter hat am Montag die Überhand

Zwar können sich in südlichen Beckenlagen zunächst noch Nebel- und Hochnebelfelder halten, tagsüber setzt sich aber überall sonniges und niederschlagsfreies Wetter durch. „Spätestens im Laufe des Nachmittags nimmt die Bewölkung von Westen her aber neuerlich zu“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria, „und am Abend beginnt es in Vorarlberg und dem Tiroler Oberland leicht zu regnen.“ Der Wind bläst im Norden noch mäßig aus West. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 16 Grad.