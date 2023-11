Der Wochenstart bringt Sonnenschein

Veröffentlicht am 5. November 2023, 21:48 / ©Thomas Kaiser

Regional hält sich am Montagvormittag noch zäher Hochnebel. „Abseits davon scheint die Sonne von der Früh weg“, freuen sich die Meteorologen von Geosphere Austria. In den Nachmittagsstunden werden die Wolken im Westen aber wieder dichter und abends kann es in der Tauernregion ein paar Regenschauer geben. Sonst ist es meist ganztags trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad.