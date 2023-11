Tragische Bilanz: Österreich betrauert fünf Tote

In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker, ein Fußgänger, ein Lenker eines Klein-Lkws und ein Mitfahrer in einem Pkw bei Verkehrsunfällen. Zwei der fünf verstorbenen Verkehrsteilnehmer der vergangenen Woche verunglückten am Wochenende. In der Vorwoche kamen jeweils zwei Personen auf Landesstraßen B und Landesstraßen L und eine auf einer Autobahn ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und je einer in Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark beklagt werden.

Wenn Ablenkung zum Tod führt

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine Missachtung von Ge-/Verboten und in jeweils einem Fall ein Fehlverhalten eines Fußgängers, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung. Vier der fünf Verkehrstoten waren ausländische Staatsangehörige und ein tödlicher Unfall war ein Alleinunfall.

342 Verkehrstote bislang in diesem Jahr

Vom 1. Jänner bis 5. November 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 342 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 337 und 2021 317.

Mitfahrerin kam ums Leben

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 2. November 2023, im Bezirk Graz-Umgebung, bei dem eine Pkw-Mitfahrerin getötet wurde. Ein 77-jähriger Pkw-Lenker fuhr – vermutlich ohne anzuhalten – in eine bevorrangte Landesstraße L ein und übersah dabei einen von links kommenden Lkw mit Anhänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw-Lenker eingeklemmt. Seine 60-jährige Beifahrerin wurde noch am Unfallort wiederbelebt und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Für eine auf der Rückbank mitfahrende 71-jährige Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät – 5 Minuten berichtete. Sie wurde durch den Zusammenstoß derart schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Tödlicher Crash

In Kärnten kam es am Freitagmorgen, dem 3. November, zu einem tödlichen Unfall. Der 57-jährige Wolfsberger war mit seinem Auto auf der 137 Weißenbacher Landesstraße in Richtung St. Margarethen unterwegs. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Mann plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte gegen einen Baum. Für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 57-Jährige noch an der Unfallstelle. Mehr dazu hier.