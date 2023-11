Drei Villacher verprügelt: Bande auf Rauf-Tour in der Draustadt?

Veröffentlicht am 6. November 2023, 11:13 / ©BMI / Gerd Pachauer

Zur ersten Rauferei kam es am Sonntag, dem 5. November, gegen 3.50 Uhr in einem Villacher Lokal. Zwei Villacher, 31 und 36 Jahre alt, kamen mit mehreren, derzeit unbekannten, Tätern ins Streiten. Die Bande verletzte die zwei Villacher mit Faustschlägen und mit einer Glasflasche im Bereich der Köpfe, und flüchteten dann mit einem roten Auto in unbekannte Richtung.

Weitere Person verprügelt

Zirka eine Stunde später die nächste Auseinandersetzung, Tatort war ein anderes Lokal in Villach. Dieses Mal wurde ein 23-jähriger Villacher von mehreren bislang unbekannten Personen unbestimmten Grades verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht.

Zusammenhang nicht ausgeschlossen

Ob hier eine Bande auf Rauf-Tour war? „Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Vorfällen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, heißt es vonseiten der Polizei. Nach Zeugen wird nun gesucht. Wer zweckdienliche Hinweise hat, soll sich an die Polizeiinspektion Hauptplatz unter 050133 2292 wenden.