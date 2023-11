Arbeiter bekam heißen Flüssigkunststoff ins Gesicht

Am heutigen Montag, dem 6. November, gegen 7 Uhr wollte ein Arbeiter in einem Betrieb die Störung einer Spritzgussmaschine beheben. Dazu stieg er in die Maschine und versuchte die Verstopfung zu beheben. Aus bisher unbekannter Ursache spritzte dabei der mehrere Hundert Grad heiße Flüssigkunststoff in das Gesicht des Arbeiters. Dieser erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach notärztlicher Hilfeleistung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.