Wahnsinn! Kärntner erspielte höchsten Fort Knox Gewinn im Casino Wien

Wo das Glück am vergangenen Wochenende für einen jungen Mann aus Kärnten wohnte, lässt sich ziemlich eindeutig beantworten: in Wien. Er besuchte mit einem Freund das Casino in der Wiener Kärntnerstraße und gewann bereits nach wenigen Minuten an den Fort Knox Automaten den bisher höchsten Jackpot, nämlich exakt 331.915,77 Euro.

29-Jähriger konnte Glück kaum fassen

Damit beantwortet sich für den 29-jährigen Glückspilz auch die Frage, wie er zukünftig wohnen wird, nämlich in einer Eigentumswohnung, die der junge Mann mit seinem Gewinn finanzieren möchte. Diese Entscheidung war schnell getroffen, nachdem der Kärntner unter Freudentränen sein Glück realisierte.

Bereits der 26. Gewinn

Der ganz große Gewinn beim Fort Knox Jackpot hat zuletzt einige Monate auf sich warten lassen: Es handelt sich um den dritten Jackpot-Gewinn in diesem Jahr nach einem Gewinn im Mai im Casino Baden und im März im Casino Velden und ist der 26. seit Installation des Fort Knox Jackpots im Mai 2019.

Über Fort Knox Automaten: Die 90 Fort Knox Automaten bieten den Gästen von Casinos Austria ein einzigartiges Slotgame-Erlebnis. Sie sind österreichweit in den zwölf Casinos miteinander verbunden und werden nach jedem Jackpot-Gewinn wieder mit 200.000 Euro befüllt. Der Minimaleinsatz beträgt lediglich 75 Cent.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2023 um 16:05 Uhr aktualisiert