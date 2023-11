Graz hebt ab: Die Zukunft soll mit einem Bahnhof am Flughafen beginnen

Graz, die Perle der Steiermark, befindet sich im Aufbruch zu neuen Horizonten. Der Schlüssel zum Erfolg: ein starker Flughafen Graz und eine verbesserte Anbindung an die Welt. In einer Zeit, in der die Erreichbarkeit der Region zur entscheidenden Wettbewerbsfrage wird, setzen die Wirtschaftskammer Steiermark und die Industriellenvereinigung Steiermark auf innovative Strategien.

Steiermark strebt nach Flughafenbahnhof

Die Aufregung entzündet sich an einem ehrgeizigen Projekt: Ein Bahnhof am Flughafen Graz, der die Vision einer umfassenden Vernetzung in die Realität umsetzt. Doch während der Norden Österreichs bereits Pläne für einen Bahnhof am Flughafen Hörsching bei Linz ankündigt, wartet die Steiermark darauf, dass ihre Forderungen nach einem Flughafenbahnhof Gehör finden.

Verbesserung der Luftverkehrsanbindung gefordert

Die Größe des Flughafens Graz spricht für sich: mit mehr als dreimal so vielen Passagieren wie in Linz, ist er ein zentraler Bestandteil der Region. Doch die Steiermark ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren aus und fordert die Politik auf, die Verbesserung der Luftverkehrsanbindung zur Priorität zu machen.

Debatte um Regionalflughäfen

Die Debatte um die Stärkung von Regionalflughäfen und die Zukunft der Graz-Wien-Verbindung zieht weite Kreise. Eine jüngste Studie von Höffinger Solutions betont, dass die Streichung der Verbindung Graz-Wien ökologisch wenig Sinn ergibt. Ein Großteil der Passagiere sind Umsteigepassagiere, und die Bedeutung von Wien als Umsteigeflughafen ist für die Wirtschaft und den Tourismus in der Steiermark von großer Bedeutung. Eine Streichung würde den Flughafen Wien schwächen und auf andere Hubs ausweichen lassen.