Nahe der Kärntner Grenze: Drei Erdbeben gemessen

Zwei schwächere Beben mit einer Stärke von 1,5 ereigneten sich am Sonntag um 14:01 Uhr und 14:06 Uhr in der Nähe von Bovec. Dann, um 0:10 Uhr in der Nacht, wurde ein stärkeres Erdbeben mit einer Magnitude von 2,3 verzeichnet. Das Epizentrum befand sich etwa 40 Kilometer südlich von Arnoldstein, nahe Bovec. Bewohner in den Gemeinden Kobarid, Bovec, Bohinj und Tolmin spürten die Erschütterungen, wie das Amt für Seismologie in Slowenien berichtete.