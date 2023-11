Unbekannte Täter scheitern bei Juwelier-Einbruchsversuch

Veröffentlicht am 6. November 2023, 16:04 / ©sdecoret-stock.adobe.com

In der Nacht auf Montag versuchten unbekannte Täter vergeblich in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Trotz des missglückten Versuchs entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Täter versuchten mit einer Spitzhacke das Sicherheitsglas der Auslage zu durchbrechen. Die Polizeiinspektion Gratwein bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Telefonnummer 059-133/6137 entgegengenommen werden.