Ehrenkreuz für Iris Laufenberg und Nora Schmid

Landeshauptmann Christopher Drexler überreichte am Montag, dem 6. November, im Weißen Saal der Grazer Burg das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse an Iris Laufenberg und Nora Schmid. Beide Damen haben das Kulturleben in Graz maßgeblich geprägt und in der Steiermark nachhaltige Spuren hinterlassen.

Hohe Auszeichnungen für herausragende Kulturbeiträge

Iris Laufenberg, ehemalige Intendantin des Schauspielhauses Graz, wurde für ihre bedeutende Rolle bei der Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit und des Talentnachwuchses im Theaterbereich gewürdigt. Nora Schmid, frühere Leiterin der Grazer Oper, wurde für ihr Engagement bei der Öffnung des Opernhauses für Menschen aller Altersgruppen und sozialen Schichten ausgezeichnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2023 um 18:11 Uhr aktualisiert