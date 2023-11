Große Protestaktion in der Metallindustrie: Warnstreiks nehmen Fahrt auf

Veröffentlicht am 6. November 2023, 18:11 / ©pixabay

Nach dem Fehlschlagen der vierten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen zwischen den Gewerkschaften PRO-GE und GPA sowie dem Fachverband der Metalltechnischen Industrie am Donnerstag, dem 2. November, werden die unterbrochenen Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie wieder aufgenommen und in Warnstreiks übergehen.

Monteure der Wiener Aufzugsfirmen setzen starkes Zeichen

Am Montag, dem 6. November, haben rund 500 Monteure der Wiener Aufzugsfirmen den Anfang gemacht und eine gemeinsame, öffentliche Betriebsversammlung auf der Triester Straße abgehalten. Neben den Chefunterhändlern der Gewerkschaften, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA), waren auch Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian dabei.