Innsbruck: 69-jährige Frau bei Straßenbahnunfall schwer verletzt

Veröffentlicht am 6. November 2023, 18:26 / ©5 Minuten

Ein Vorfall ereignete sich heute um 13.10 Uhr auf der Kranebitter Allee in Innsbruck. Eine 69-jährige Dame überquerte die Straße hinter einer in Richtung Westen fahrenden Straßenbahngarnitur, als zeitgleich ein 38-Jähriger eine Straßenbahn in entgegengesetzter Richtung lenkte. Trotz der sofort eingeleiteten Notbremsung konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Sofortige medizinische Hilfe geleistet

Die Frau wurde von der Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert, was zu schweren Kopfverletzungen führte. Sie erhielt umgehend medizinische Hilfe und wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Innsbruck gebracht.