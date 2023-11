Rückerstattung deines Weihnachtseinkaufs: So funktioniert’s

In Leibnitz steht eine außergewöhnliche Aktion in den Startlöchern: Die Innenstadtgemeinschaft „LEIBNITZ LÄDT EIN!“ kündigt ihre bemerkenswerte Initiative an, bei der sie die Weihnachtseinkäufe der Kunden zurückzahlen wird. Ab dem 13. November haben Kunden die Chance, an der Aktion teilzunehmen, indem sie bei einem der 62 Mitgliedsbetriebe einkaufen. Durch das Ausfüllen einer Teilnahmekarte und die Eintragung der Einkaufssumme hast du die Möglichkeit, wöchentlich einer von drei glücklichen Gewinnern zu werden, die ihre Einkäufe mittels „LEIBNITZ LÄDT EIN!“-Einkaufsgutscheinen erstattet bekommen.

Spannende Weihnachtsaktion in Leibnitz

Die Gewinner werden sowohl in der WOCHE LEIBNITZ als auch auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram bekannt gegeben. Diese Initiative hat sich in den letzten 35 Jahren als ein wahrer Erfolg für die Innenstadtgemeinschaft erwiesen und verspricht auch dieses Jahr wieder, die Weihnachtsstimmung in Leibnitz zu erhellen. Die Aktion endet am 16. November, also verpass nicht deine Chance, am vorweihnachtlichen Shopping-Spaß teilzunehmen und sich die Möglichkeit auf eine Rückerstattung deines Einkaufs zu sichern.