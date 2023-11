Wechselhaftes Wetter am Dienstag: Wolken und vereinzelte Regenschauer

Am Dienstag ist in Kärnten mit einer wechselhaften Wetterlage zu rechnen, die von einer dichten Wolkendecke und vereinzelten Regenschauern begleitet wird. Gelegentliche Sonnenmomente werden voraussichtlich von kurzer Dauer sein. Die Temperaturen bewegen sich im Bereich von 8 bis 12 Grad, während in höheren Lagen Schneeschauer ab 1500 Metern zu erwarten sind, so die Geosphere Austria.