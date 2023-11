Unbeständiges Wetter in Österreich: Sonne und Wolken im Wechselspiel

Das Wetter in Österreich zeigt sich heute von einer wechselhaften Seite. Sonnige Abschnitte wechseln sich mit teils dichteren Wolken ab. Bereits am Vormittag sind im Westen und Nordwesten erste Regenschauer zu erwarten, die im Laufe des Nachmittags in Richtung Osten ziehen. Die Schneefallgrenze bewegt sich im Tagesverlauf zwischen 1200 und 1700 Metern Seehöhe. Im Südosten bleibt es größtenteils trocken bis zum Abend. Der Wind weht schwach bis mäßig aus den Richtungen Südost bis West. Die Temperaturen am Morgen liegen zwischen minus 1 und plus 8 Grad, während sie im Laufe des Tages auf 8 bis 15 Grad ansteigen werden. die die Geosphere Austria.