Villach trauert um Norbert Laber

Norbert Laber war Drogist, hatte in jungen Jahren das Geschäft seines Vaters übernommen und mit mehreren Filialbetrieben ausgebaut. Der wirtschaftlich sehr erfolgreiche Geschäftsmann und lebenslustige Villacher war besonders in den frühen 1960er Jahren legendär für seine rauschenden Partys, die er mit seinen Freunden gerne am Wörthersee feierte. Schlagzeilen machten seine Feste in der damaligen „Opel Villa“ in Velden, aber auch als er im Casino Velden just an jenem Roulettetisch saß, an dem der bekannte Playboy Gunther Sachs spielte und Sachs mit viel Glück in einer Nacht den Tisch sprengte – also so viel Geld verlor, dass der Tisch mit einem weißen Tuch abgedeckt und geschlossen werden musste.

Immer zur Stelle

Laber, dem es mit seinem Charme immer wieder gelang, die Damenwelt im Sturm zu erobern, war zweimal verheiratet, ist Vater von zwei erwachsenen Kindern und war bekannt dafür, sehr hilfsbereit zu sein. Als einmal eine stillende Mutter Hilfe benötigte, weil die Milchpumpe kaputtging, sperrte er mitten in der Nacht sein Geschäft auf, um nach einem Ersatz zu suchen. In den letzten Jahren wurde es ruhig um ihn, längst hatten große Drogerieketten ihn wirtschaftlich gezwungen ein Geschäft nach dem anderen zu schließen. „Irgendwann hat es sich dann nicht mehr gelohnt, aufzusperren“, bedauerte er Freunden gegenüber. Jetzt hat sein Herz aufgehört, zu schlagen. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen engsten Freunden. Aber er lebt in den Gedanken derer, die ihn gekannt haben weiter und sicher ist er nur auf der anderen Seite des Weges.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2023 um 08:19 Uhr aktualisiert