Blutüberströmt: Frau schlägt Lebensgefährten mit Hantel den Kopf ein

Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz im Ortsgebiet Bad Gleichenberg alarmiert. Eine 41-jährige Bewohnerin des Mehrparteienhauses hatte zuvor die Anzeige erstattet, dass ein 61-Jähriger (Lebensgefährte der 50-Jährigen) blutüberströmt vor ihrer Türe stehe. Da das Paar der Polizei bereits bekannt war, fuhren zwei weitere Polizeistreifen zur Unterstützung zu. Die 50-Jährige gab an, dass ihr Lebensgefährte lediglich gestürzt sei. Dieser äußerte sich nicht zum Vorfall. Er wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend in das LKH Feldbach eingeliefert. Da vorerst kein strafbares Verhalten festgestellt bzw. bewiesen werden konnte, beendeten die Polizisten den Einsatz.

Polizei musste nochmals ausrücken

Gegen 19.20 Uhr verständigte die Anzeigerin allerdings nochmal die Polizei und teilte mit, dass die 50-Jährige nun gegen ihre Türe trete und Drohungen ausstoßen würde. Abermals fuhren zwei Polizeistreifen zum Vorfallort und trafen auf die 50-Jährige. Aufgrund der unklaren Gesamtsituation ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme an.

Frau schlug Lebensgefährten mit Hantel gegen den Kopf

Bei einer neuerlichen Einvernahme des Lebensgefährten gab dieser schließlich an, dass er durch einen Schlag seiner Partnerin mit einer Hantel am Kopf verletzt worden sei. Die Hantel konnte in der Wohnung der beiden sichergestellt werden. Die 50-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, sie wird angezeigt.