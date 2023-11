Villacher Immobilienunternehmen pleite: Konkursverfahren eröffnet

Veröffentlicht am 7. November 2023, 11:07 / ©5 Minuten

Die Ursachen der nunmehrigen Insolvenzen liege darin, dass die Alleingesellschafterin – die IM ADD VALUES AG – bereits insolvent ist, heißt es seitens des KSV1870 und des Alpenländischen Kreditorenverbandes. Dabei betragen die Verbindlichkeiten der AV Residence GmbH aus Villach rund 514.000 Euro. Aktiva sollen in Form einer Liegenschaft vorhanden sein, dessen Wert ist aber noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind rund zehn Insolvenzgläubiger und 21 nachrangige Gläubiger betroffen. Ob es auch Dienstnehmer gibt, ist nicht bekannt. Im Antrag wird nicht angeführt, wie es mit dem schuldnerischen Unternehmen weitergehen soll.

Zweite Insolvenz

Ein weiteres Insolvenzverfahren wurde über das Vermögen der AV BT Immo GmbH aus Villach eröffnet. Hier betragen die Verbindlichkeiten betragen rund 802.460 Euro. Auch in diesem Fall sollen Aktiva in Form von Liegenschaften vorhanden sein, wobei diese mit Pfandreichte belastet sind. Von der Insolvenz sind rund 10 Insolvenzgläubiger und 21 nachrangige Gläubiger betroffen. Ob es Dienstnehmer gibt, ist nicht bekannt. Im Antrag wird nicht angeführt, wie es mit dem schuldnerischen Unternehmen weitergehen soll. Ab sofort können in beiden Insolvenzfällen Gläubigerforderungen bis zum 5. Dezember 2023 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Joachim Bucher bestellt.