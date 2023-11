Klagenfurt schreibt Arbeitsstipendium in Slowenien aus

Veröffentlicht am 7. November 2023, 11:20 / ©Pexels / Jadson Thomas

Klagenfurt hat im slowenischen Ort Šmartno ein Atelier eingerichtet, das sie Künstlern aus Kärnten, verbunden mit einem Stipendium, als Arbeitsort zur Verfügung stellt. Auch für das kommende Jahr schreibt die Landeshauptstadt daher ein Künstlerstipendium aus. Damit verbunden ist ein maximal fünfmonatiger Aufenthalt (von Mai bis September, bei freier Miete und Betriebskosten) sowie ein Stipendium in der Höhe von 3.000 Euro. Eingeladen sind neben den genannten Disziplinen auch Künstler, die spartenübergreifend arbeiten. Die entstandenen Werke werden im darauffolgenden Jahr im Living-Studio der Stadtgalerie ausgestellt.

Künstler-Stipendium für Šmartno

„Als Kulturreferent der Stadt Klagenfurt bin ich froh und stolz zugleich, dass wir heimischen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit eines Arbeitsaufenthaltes ermöglichen können – an einem Ort, wo kreative Menschen alleine aufgrund der malerischen Umgebung aus dem Vollen schöpfen und sich Zeit für neue Werkzyklen nehmen können“, erklärt Kulturstadtrat Franz Petritz (SPÖ). Zahlreiche Kunstschaffende aus Kärnten, unter anderem die Vorjahressiegerin Ma-El Weiher, haben bereits einen von der Landeshauptstadt Klagenfurt ermöglichten Arbeitsaufenthalt im Künstleratelier in Šmartno genützt und sich von der malerischen Atmosphäre der Goriška Brda verzaubern lassen. Weitere Gewinner waren u.a. Gernot Fischer-Kondratovitch, Martin Egger, Nora Kurzweil, Marco Lipuš, Ute Aschbacher oder Paul Kulnig. Die Vergabe des Ateliers plus Stipendium erfolgt auf Basis der Qualität der eingereichten Arbeiten, die von einer Fachjury beurteilt werden.