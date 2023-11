85 km/h zu schnell unterwegs: Polizei stoppt Autobahnraser

Veröffentlicht am 7. November 2023, 12:06 / ©5min.at

Der 63 Jahre alte Fahrzeuglenker aus Deutschland lenkte seinen PKW auf der Tauernautobahn in Richtung Salzburg. Bei Seeboden wurde er von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Spittal/Drau mit einer Geschwindigkeit von 185 km/h gemessen – erlaubt sind in diesem Abschnitt 100 km/h. Der Lenker wurde bei der Raststation Eisentratten angehalten, ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.