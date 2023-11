Neue Förderrichtlinie für Naturschutz-Projektförderungen

Veröffentlicht am 7. November 2023, 12:28 / ©Pixabay / Michael Schwarzenberger

Agrarreferent LHStv. Martin Gruber (ÖVP) und Naturschutz-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) brachten gemeinsam die Förderrichtlinie zur Umsetzung von EU-/Land-finanzierten Projektmaßnahmen der ländlichen Entwicklung im Rahmen des GAP-Strategieplans Österreich 2023 bis 2027 im Bereich Naturschutz ein.

Fokus auf Erhalt wertvoller Lebensräume

„Die Landwirtschaft leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Naturschutz und zum Erhalt der Biodiversität. Durch diese Richtlinie ist sichergestellt, dass die Kärntner Bauern für diese Leistung auch eine entsprechende Abgeltung erhalten“, betont LHStv. Gruber. Schwerpunkte der Naturschutz-Projektförderungen seien Investitionen zum Erhalt, zur Wiederherstellung und zur Verbesserung naturschutzfachlich wertvoller Lebensräume, Kooperationen im Natur- und Umweltschutz zur Vernetzung und Bildung von Synergien sowie Wissenstransfer in Form von Bewusstseins- und Weiterbildung sowie Beratung in Naturschutz-Themen. „Kärnten bekennt sich zu moderner und integrativer Naturschutz-Arbeit. Mit der neuen Förderrichtlinie soll es gelingen, weitere Schritte zu setzen, um unsere Ziele im Naturschutz-Bereich, auch im Sinne der österreichischen Biodiversitätsstrategie, zu erreichen“, so Schaar abschließend.

