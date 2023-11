Jugendlicher (17) dealte in Althofen mit Cannabis

Polizei rückte an

Veröffentlicht am 7. November 2023, 13:06 / ©Pexels

Als zwei Burschen am Sonntagabend im Stadtgebiet von Althofen die Polizei erblickten, nahmen sie Reißaus. Den Beamten fiel das auffällige Verhalten der beiden auf und sie nahmen die Verfolgung auf. Schlussendlich konnten sie einen der beiden Männer wenig später bei einer Mülltonne antreffen. In dieser fanden sie rund 30 Gramm Cannabiskraut, das in eine Decke gewickelt war. Der 15-Jährige aus dem Bezirk St. Veit hatte sie offenbar zuvor weggeworfen.

Cannabis bei 17-Jährigen gekauft

Weitere Ermittlungen ergaben, dass er das Cannabiskraut von einem 17-jährigen Burschen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan gekauft hatte. „Auch der zweite Flüchtige konnte identifiziert werden“, teilen die Polizisten mit. Es handelt sich um einen 16-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit. Es stellte sich zudem heraus, dass er mit einer Körperverletzung, die Ende Oktober angezeigt wurde, in Verbindung steht. Alle drei Männer werden angezeigt.