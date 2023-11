Grüne in Villach: Sigi Maurer will „zusammensitzen“

Nach dem kürzlichen Besuch von FPÖ-Chef Herbert Kickl im Zuge des blauen Heimatherbstes tourt auch der Grüne Parlamentsklub quer durch Österreich. Ein Jahr vor der bevorstehenden Nationalratswahl in Österreich wurden für die Tour gezielt kleine Städte ausgesucht. Das Motto: „Setz ma uns z’samm“. So gastiert man beim Kärntenbesuch in der Villacher Draustadt. Am Donnerstag, 16. November will die Grüne Klubchefin im Parlament Sigi Maurer gemeinsam mit Olga Voglauer, Jakob Schwarz und Markus Koza ab 18.00 Uhr im „voco Villach“ mit den Menschen reden. Anmelden kann man sich unter dem Anmeldeformular für Villach (gruene.at).

©Grüne Mit dabei auch die Kärntnerin Olga Voglauer

Gesprächsabend des Grünen Klubs

Auftakt für die Charmeoffensive der Grünen war bereits im September 2023. Das neue Format diene dazu, von der Bevölkerung direkt zu erfahren, was sie bewegt und wie sie sich ein neues Klima für Österreich vorstellen. „Wie blickst du in die Zukunft? In deine Zukunft und in die deiner Lieben?“ heißt es in einer Ankündigung zu dem Gesprächsabend mit den Grünen Parlamentariern. Die Österreicherinnen und Österreicher stehen vor großen Herausforderungen wie der Klimakrise, Teuerung oder Krieg. Anstatt zu spalten, wollen sich die Grünen „mit einer guten Gegenwart und einer sicheren und schönen Zukunft für uns und unsere Kinder beschäftigen“. Der letzte Termin und Diskussionsabend findet am 30. November in Salzburg statt.