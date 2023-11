Einbruch in Kellerabteile: Ein Dutzend Fahrräder gestohlen

Veröffentlicht am 7. November 2023, 16:11 / ©Montage: 5 Minuten/ Pixabay

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum heutigen Dienstag, dem 7. November, in Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in Villach ein. Dabei erbeuteten sie insgesamt fünf E-Bikes, drei Mountainbikes, zwei Gravelbikes und zwei Kinderfahrräder. Die Schadenssumme beträgt mehrere zehntausend Euro.