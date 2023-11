„Türen schließen“: Bürgermeisterin warnt vor Einbrechern

Feld am See

Wer am Land wohnt, weiß: Es ist üblich, die Haustüren nicht abzusperren. Allerdings sind offenstehende Haustüren ein gefundenes Fressen für Einbrecher. Die Bürgermeisterin von Feld am See Michaela Oberlassnig (SPÖ) bittet die Bevölkerung daher ausdrücklich wieder, alles zu versperren.

Verdächtige Beobachtung gemeldet

Diese Aufforderung beruht allerdings auf einem verdächtigen Vorfall: „In der Gemeinde sind potenzielle Einbrecher unterwegs. Gerade erst heute gab es wieder eine Beobachtung“, führt Oberlassnig auf Anfrage von 5 Minuten aus. Die Einbrüche in Feld am See sollen sich in letzter Zeit mehren, vor allem jetzt in den kalten Monaten, wo Diebe die Dämmerung zu ihrem Vorteil nutzen. Die Bürgermeisterin rät daher: Haustüren versperren und verdächtige Beobachtungen bei der Polizei melden.