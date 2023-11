Gesundheitswarnung: DEPOT ruft Produkt wegen Bleigehalt zurück

Veröffentlicht am 7. November 2023, 20:20 / ©Justin/Pexels

Das Unternehmen DEPOT hat einen dringenden Rückruf des USB-Kerzenanzünders in Gold angekündigt, nachdem bei Untersuchungen ein zu hoher Bleigehalt festgestellt wurde. Kunden, die das betroffene Produkt erworben haben, werden gebeten, es in einer DEPOT-Filiale zurückzugeben, um eine volle Rückerstattung des Kaufpreises zu erhalten. Der Kerzenanzünder mit der Artikelnummer UNL0017070 und den Chargennummern 4900036448 und 4200020632 war zwischen Juli und Oktober 2023 in den DEPOT-Filialen sowie im DEPOT-Onlineshop erhältlich.