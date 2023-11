Graz erinnert an die Novemberpogrome mit neuer Bronzeskulptur

Am Dienstag, dem 7. November 2023, wurde in Graz ein eindrucksvolles Mahnmal enthüllt, das an die schrecklichen Novemberpogrome von 1938 erinnert. Die Bronzeskulptur eines Feuerwehrmanns, geschaffen von Peter Roskaric, wurde im Rahmen des Projekts „Remember Me“ der Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD) realisiert. Diese Initiative ermöglichte elf Schülern der HTL Ortweinschule, Denkmäler für jüdische Orte in Graz zu gestalten.

Mahnmal erinnert an tragische Nacht von 1938

Das Mahnmal vor der Synagoge erinnert an die tragische Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, als die Grazer Synagoge einem verheerenden Brandanschlag zum Opfer fiel. In ihren Reden betonten prominente Persönlichkeiten, darunter Elie Rosen, Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz, die Wichtigkeit des Gedenkens an vergangene und gegenwärtige antisemitische Akte. Die Installation soll dazu anregen, aktiv über die Geschichte nachzudenken und sich für Solidarität und Frieden einzusetzen. Es markiert einen weiteren Schritt in der Erinnerungskultur der Stadt Graz und ermahnt uns, aus der Vergangenheit zu lernen und gegen jegliche Formen von Hass und Diskriminierung einzutreten.