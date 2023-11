Sonniger Mittwoch in Kärnten: Morgenfrost in einigen Tälern möglich

Sonnige Aussichten für Kärnten: Während sich am Mittwoch in Unterkärnten vormittags regionaler Nebel und Hochnebel halten, setzt sich spätestens zu Mittag vielerorts die Sonne durch. Gleichzeitig verläuft der Tag in Oberkärnten von Beginn an sonnig, wobei sich lokale Frühnebelfelder rasch auflösen. Der Nachmittag verspricht in ganz Kärnten viel Sonnenschein. In einigen Tälern ist in den Morgenstunden Morgenfrost möglich, während die Temperaturen am Nachmittag auf 8 bis 11 Grad steigen, so die Meteorologen der Geosphere Austria.