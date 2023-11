Die Steirer erwartet sonniges Wetter und mildere Temperaturen

Nach dem nächtlichen Durchzug einer Kaltfront herrscht am Morgen regional in den Niederungen Nebel, während im östlichen Teil der Steiermark Restwolken zu sehen sind. Im Verlauf des Vormittags wird sich die Sonne durchsetzen und den Rest des Tages begleiten. Der Wind bleibt schwach bis mäßig, kann aber in höheren Lagen und im Mariazellerland stärker aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen wehen. Die Temperaturen liegen im üblichen Bereich für diese Jahreszeit, mit Frühtemperaturen von 0 bis 6 Grad und Tageshöchstwerten zwischen 8 und 12 Grad in der Obersteiermark sowie bis zu 15 Grad im Osten und Süden, verlautet die Geosphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2023 um 21:42 Uhr aktualisiert