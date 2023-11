Lebhafter Wind in einigen Gebieten Österreichs

Restwolken ziehen allmählich in Richtung Nordosten ab, und kleinere Nebelfelder können sich nur vereinzelt bis zum Mittag halten. Eine sonnige Wetterlage breitet sich über weite Strecken aus, wobei der Himmel größtenteils wolkenlos sein wird. Der Wind wird größtenteils schwach bis mäßig sein, außer in bestimmten Gebieten wie Ober- und Niederösterreich, Wien und im Nordburgenland, wo er für einige Stunden lebhaft aus Südwest bis West wehen wird. Die Temperaturen am Morgen werden je nach Wind zwischen -3 und +8 Grad liegen, während die Tageshöchstwerte zwischen 8 und 14 Grad erreichen werden, so die Meteorologen der Geosphere Austria.