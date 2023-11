Auto kollidiert mit Rettungsfahrzeug: Mehrere Personen verletzt

Veröffentlicht am 8. November 2023, 10:25 / ©5min.at

Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit einem Rettungsfahrzeug einsatzmäßig (Blaulicht und Folgetonhorn) von der Kärntnerstraße kommend in die Kreuzung mit dem Lazarettgürtel ein. Nachdem die dortige Ampel Rotlicht ausstrahlte, hatte er das Einsatzfahrzeug kurz vor der Einfahrt in die Kreuzung angehalten, setzte seine Einsatzfahrt jedoch in gerader Richtung fort.

Auto prallte gegen Rettungswagen

Zur selben Zeit fuhr ein 36-Jähriger aus Slowenien mit einem Firmen-Pkw auf dem Lazarettgürtel in nördliche Richtung in die Kreuzung ein, als in seine Fahrtrichtung die Ampel auf Grünlicht umschaltete. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei das Rettungsfahrzeug zur Seite kippte und einige Meter weiterschlitterte.

Mehrere Verletzte

Der 25-jährige Einsatzfahrer, ein 19-jähriger Sanitäter und der 63-jährige Patient im Rettungswagen sowie der slowenische Pkw-Lenker wurden verletzt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Verletzungsgrad der Beteiligten wird als leicht eingestuft – sie wurden ambulant behandelt – lediglich der Patient wies schwere Verletzungen auf und musste stationär aufgenommen werden.