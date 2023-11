Mann (32) nach Unfall von Auto überfahren und getötet!

32-Jähriger starb an der Unfallstelle

32-Jähriger starb an der Unfallstelle

Der Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung landete nach dem Unfall auf der zweiten Spur und wurde dort laut Polizei vom nachkommenden Pkw eines 22-Jährigen überfahren. Der Burgenländer erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

32-Jähriger bei Unfall aus Fahrzeug geschleudert

Der Klein-Lkw-Lenker war gegen 2.45 Uhr auf der A2 in Richtung Graz unterwegs gewesen. Aus unbekannter Ursache kam das Fahrzeug rechts ab und touchierte eine Leitschiene. Im Anschluss wurde der Klein-Lkw über alle vier Spuren und gegen die Mittelleitwand aus Beton geschleudert. Dabei dürfte der 32-Jährige aus dem Fahrzeug bugsiert worden sein.

Von Auto überfahren

Der Pkw des 22-Jährigen aus dem Bezirk Wiener Neustadt überrollte den auf der Autobahn liegenden Mann. Unmittelbar danach hielt der Niederösterreicher seinen Wagen am Pannenstreifen an. Im Zuge der Berge- und Rettungsarbeiten kam es auf der A2 in Richtung Graz zu einer Sperre von drei Spuren. Aufgehoben wurde diese laut Landespolizeidirektion Niederösterreich kurz vor 5.30 Uhr. (APA 8.11.2023)

