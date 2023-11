Katzenjammer in Hart: Feuerwehr half Vierbeiner in Not

Veröffentlicht am 8. November 2023, 10:45 / ©Pexels / Kirisciraw

Glück im Unglück hatte eine Katze in Hart bei Fürnitz. Die Fellnase hatte sich nämlich in eine missliche Lage manövriert und steckte mit ihrem Köpfchen in einer Dose fest. „Sie war völlig verstört, hat sich nicht helfen lassen“, schilderte eine tierliebe Anrainerin, welche den Vierbeiner entdeckte. Aus Angst, sie könnte bald keine Luft mehr bekommen, wählte die Frau schließlich die Nummer der Polizei.

Florianis eilten zu Hilfe

„Ich habe den Vorfall dort geschildert und sie haben mir die Nummer von der Tierrettung gegeben und mir gesagt, wenn sich dort niemand meldet, sollte ich 122 anrufen“, erzählt die Kärntnerin weiter. Gesagt, getan. Mitten in der Nacht ertönte die Sirene und zehn Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Siebenbrünn-Riegersdorf rückten zum Einsatz aus. „Die Katze wurde bereits von der Melderin eingefangen und somit konnte die Fellnase von uns rasch und unversehrt aus ihrer misslichen Lage befreit werden“, berichten die Feuerwehrleute im Anschluss.