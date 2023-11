Ball der Technik 2024: Kartenverkauf startet zum Faschingsbeginn

Der Ball der Technik ist der Fixpunkt im Kalender aller Technikbegeisterten und gesellschaftliches Markenzeichen der technischen Wissenschaften und Forschung in der Steiermark. Am Freitag, 26. Jänner 2024 bitten die Veranstalter dieses Traditionsballs zum nächsten Tanz im Congress Graz, der ganz im Zeichen der Informatik und Biomedizinischen Technik stehen und von IT Community Styria als Hauptsponsor unterstützt wird.

Kartenvorverkauf startet zu Faschingsbeginn Der Kartenverkauf für den Ball der Technik 2024 beginnt demnächst. Ab 11. November 2023, 11:11 Uhr sind Karten in den verschiedensten Kategorien via Ballwebsite oder in ausgewählten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Das Motto 2024 Tanz der Algorithmen

Der Ball der Technik blickt auf eine über 160-jährige Geschichte zurück und fand erstmals am 8. Februar 1858 im Beisein von Erzherzog Johann im Redoutensaal des heutigen Schauspielhauses statt. Seither gehört der Ball zu den traditionsreichsten und elegantesten Grazer Bällen, der diese Tradition gekonnt mit dem Blick auf Gegenwart und Zukunft von Wissenschaft und Technik verbindet. So stehen an diesem Abend neben Tanz und Geselligkeit stets auch Wissenschaft und Forschung im Fokus. Im kommenden Jahr wird es eine begleitende Ausstellung der Fachbereiche Informatik und Biomedizinische Technik geben, welche die Ballgäste in die Welt der Algorithmen, digitalen Visionen und biomedizinischen Technologien entführt.

Veranstaltet wird der Ball der Technik 2024 von der TU Graz, der Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten, alumniTUGraz 1887, der FH Joanneum und der HTU TU Graz.