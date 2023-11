Wolf lief Villacher über den Weg: „Ein prächtiges Tier“

Mario Strugger joggt immer wieder auf der Napoleonwiese entlang der alten Römerstraße bis hin zur Römerquelle. Die Idee, an der Römerquelle vorbeizusehen, hatte offensichtlich auch ein Wolf. „Mein erster Gedanke war, aha da streunt ein Husky, aber dann war mir klar, das ist ein Wolf und was für einer. Es war ein unglaublich stolzes prächtiges Tier, das mir da auf ungefähr 50 Metern Entfernung gegenüber stand. Ich stoppte und er stand da und blickte mich an. Ich drehte mich um und hatte nur einen Gedanken, wegzulaufen und möglichst auf den nächsten Baum zu klettern. Man weiß ja nie, man liest ja immer, dass sie so gefährlich sind“, überlegt Strugger im Gespräch mit 5 Minuten.

„War plötzlich wieder verschwunden“

Also fing er an sich langsam von der Stelle zu entfernen und blickte immer wieder zurück: „Der hat mich weiter beobachtet, blieb aber zurück und war plötzlich wieder verschwunden.“ Auf die Idee, die Begegnung zu melden, kam er nicht. „Ich habe Freunde bei der Polizei, nein, da hätte ihn das Land am Ende als Risikowolf eingestuft und einen Abschuss verordnet, das hätte ich nicht gewollt.“ Er wollte auch keinen Zeitpunkt angeben, wann die Begegnung stattfand. „Es reicht schon der Ort, zu dem ich natürlich wieder hinlaufen werde.“ Keine Angst? „Jein“, schmunzelt er. Er verspricht aber, mal laut zu husten, falls er wieder auftauchen sollte.