Mit der Warmbad Card dem Alltag entfliehen

Veröffentlicht am 8. November 2023, 14:25 / ©Daniel Waschnig

Als Familienunternehmen mit einer mehr als 225-jährigen Tradition ist das Gesundheits- und Thermenresort Warmbad-Villach, seit jeher ein Treffpunkt für Generationen, inmitten eines 20 Hektar großen Naturparks. Egal, ob grenzenloser Wasserspaß, Schwimmkurs, Massagen, Beautyanwendungen, Therapien, Übernachtungen oder Kulinarikerlebnisse: Gutscheine sind für sämtliche Leistungen ab einem Wert von 10 bis zu 5.000 Euro erhältlich – mit wählbarem Geschenkmotiv und persönlichem Grußtext.

Auch ein perfektes Last-Minute-Geschenk

Abzuholen und einlösbar sind sie sowohl in der KärntenTherme, als auch im Kurzentrum Thermal-Heilbad, dem Thermenhotel Karawankenhof, dem Hotel Warmbaderhof. Mit print@home gibt es zudem die Möglichkeit, die Gutscheine ganz einfach Zuhause auszudrucken – ein perfektes Last-Minute-Geschenk, bei dem man Körper, Geist und Seele ganzheitlich wieder in Balance bringen kann. Der Erfolg des Entspannungstempels liegt begründet in der Kombination aus Medizin und Tourismus und baut auf bis zu 17 Millionen Liter Thermalwasser auf, die täglich aus den Tiefen des Dobratsch aus sechs Quellen sprudeln.