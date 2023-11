Europäischer Kinotag: Gratis Film-Marathon in Villach

Seit 2016 haben mehr als 700 Kinos in über 40 Ländern am Europäischen Kinotag teilgenommen und dabei ein Programm rund um das europäische Filmschaffen angeboten. Dank der Unterstützung der Cineplexx-Kinogruppe, kann auch das EU-geförderte Filmbildungsprojekt EU Youth Cinema: Green Deal, das mit seinem Angebot normalerweise Schulklassen erreicht, mehrere inspirierende Produktionen aus seiner grünen Filmsammlung diesmal auch einem breiten Publikum präsentieren.

Kino bei freiem Eintritt

Im Stadtkino Villach wird am 12. November um 16.30 Uhr die europäische Koproduktion „Generation change- Wer rettet die Welt?“ von Vanessa Böttcher gezeigt. In diesem Film macht sich Sarah Sadeghi, eine Aktivistin aus Graz, auf eine Reise quer durch Europa. In spektakulären Bildern werden hier Geschichten von jungen Menschen erzählt, die sich gegen die Klimakrise engagieren. Im Vorprogramm wird der tschechische Kurzfilm „sozialer Würfel“ von Bety Suchanová präsentiert – ein kritischer animierter Essay über den globalen Zustand der heutigen Gesellschaft. Zur Feier des Kinotages findet die Vorstellung bei freiem Eintritt statt. Es gibt keine Reservierung, die Zählkarten können direkt an den jeweiligen Kinokassen abgeholt werden. Das Programm für andere Kinos findet man auf den Websites der jeweiligen Spielstätten.

Über das Programm: Mit dem anspruchsvollen Programm, das einem nachhaltigeren Lebensstil, innovativen Klimalösungen und Bewusstseinsschärfung gewidmet ist, werden am kommenden Sonntag das Stadtkino in Villach, das Village Cinema Wien Mitte und das Actors Studio in Wien sowie das Geidorf Kunstkino in Graz bespielt. Weitere Filme kann man gratis und von überall aus auf der Streaming-Plattform www.euyc.green erkunden.

