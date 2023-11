Nach Rohrbruch in Brückl: Viele Haushalte morgen stundenlang ohne Wasser

Veröffentlicht am 8. November 2023, 18:22 / ©Pexels.com

Wie die SPÖ Brückl heute auf Facebook bekannt gegeben hat ist es im Bereich Krobathen in Brückl zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Da dieser auf der Hauptwasserleitung geschehen sei, müsse es zu einer Unterbrechung der Versorgung im Bereich Krobathen – Ochsendorf am morgigen Donnerstag, den 9. November, zwischen 8 und 16 Uhr kommen. Man wendet sich daher mit einigen Worten und einigen Empfehlungen direkt an die Bevölkerung.

Empfehlungen der SPÖ Brückl: Einen ausreichenden Vorrat an Wasser bereithalten

Keine Geräte in Betrieb nehmen, die Frischwasser benötigen. Die Geräte könnten Schaden nehmen

Alle Zapfstellen geschlossen halten, damit bei der Wiederherstellung der Wasserversorgung keine Schäden auftreten können

Probleme auch nach Wiederinbetriebnahme möglich

Aber auch nach der Wiederinbetriebnahme kann es noch zu Problemen kommen, wie man weiter ausführt. Dabei könnten kurzzeitige Druckschwankungen und eine vorübergehende Trübung des Leitungswassers möglich sein.