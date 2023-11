Lenker (79) bei Crash tödlich verletzt – Ehepaar teils in Lebensgefahr

Veröffentlicht am 8. November 2023, 18:31 / ©Thomas Kaiser

Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 79-jähriger Fahrzeuglenker auf der L405, aus Rohrbach kommend, in Richtung Vorau. Laut Angaben von Zeugen kam der Lenker ohne erkennbaren Grund in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 83-jähriger Fahrzeuglenker mit seiner 75-jährigen Frau am Beifahrersitz genau jene Straßenstelle und es kam unweigerlich zu einem Frontalzusammenstoß.

Lenker tödlich verletzt, 75-Jährige in Lebensgefahr

Durch die Folge des Verkehrsunfalls wurde der 83-Jährige schwer und seine 75-jährige Frau lebensgefährlich und der 79-Jährige sogar tödlich verletzt.

Erste Hilfe-Maßnahmen sofort eingeleitet

Die vor Ort anwesenden Ersthelfer verständigten die Einsatzkräfte und leiteten Erste Hilfe-Maßnahmen ein. Die Verletzten wurden mittels Rettungshubschrauber in das LKH-Graz überstellt. Bei diesem Einsatz waren insgesamt 39 Personen (Polizei, Rettung, Feuerwehr) beteiligt.

