Kärntner will sich in Pension was dazuverdienen – und tappt in die Falle

Veröffentlicht am 8. November 2023, 19:14 / ©Pixabay

Als er eine E-Mail, die einen Zusatzverdienst in der Pension versprach, bekam, klickte ein 65-jähriger Kärntner auf den Link und gelangte dabei auf zwei Handelsplattformen. In weiterer Folge wurden ihm von verschiedenen Brokern hohe Gewinne bei Investments in Ölanlagen und Gold versprochen. Daraufhin hat der 65-Jährige insgesamt zwölf Überweisungen durchgeführt.

Nun werden weitere Erhebungen geführt

Nachdem er sich das Geld mehrmals auszahlen lassen wollte, das jedoch nicht funktionierte, recherchierte er im Internet – und stellte fest, dass es sich bei den Handelsplattformen um unseriöse Tradingplattformen handelt. Er erstattete daher daraufhin Anzeige. Dem 65-Jährigen ist ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Weitere Erhebungen werden nun geführt.