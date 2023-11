Mit Polizei: In Treffen gab es Kaffee, Kuchen und Verbrechensvorbeugung

Die Aktion wird von der Bürgerbeteiligungs-Initiative „GEMEINSAM.SICHER“ durchgeführt und läuft seit Juli 2023. Am 6. Oktober war sie dann in Treffen am Ossiacher See zu Gast. Ziel der Aktion ist es, dass die örtliche Polizei mit der einheimischen Bevölkerung ins Gespräch kommt und beim gemeinsamen Austausch Barrieren und Vorurteile abgebaut werden können.

Gespräche mit der Polizei bei Kaffee und Kuchen

Am Vorplatz des Marktgemeindeamtes gab es für Interessierte neben einer Beratung und einem offenen Ohr für diverse Anliegen einen Informationsstand und dazu noch eine Tasse Kaffee mit Kuchen. Die Gespräche drehten sich unter anderem um Fragen zur Verbrechensvorbeugung, aber auch um rechtliche Belange und Auskünfte. „Alles in allem eine gelungene Veranstaltung, die hoffentlich wiederholt wird“, heißt es in einer Aussendung der Marktgemeinde Treffen.