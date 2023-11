Nagelköder-Alarm in Leoben: Ermittlungen laufen

Veröffentlicht am 8. November 2023, 21:02 / ©LPD Stmk

Am Mittwochvormittag, dem 8. November, kam eine 62-jährige Frau in die Polizeidienststelle Trofaiach, um den Fund eines „Nagelköders“ zu melden. Der Köder wurde im öffentlichen Vorhof eines Mehrparteienhaues von ihr gefunden. Laut der Frau wohnen in dem Mehrparteienhaus einige Hundebesitzer, welche mit ihren Hunden regelmäßig vor dem Haus gemeinsam Gassi gehen.

Ermittlungen laufen

„Bisher gibt es noch keine Anzeigen über ein verletztes Tier bei der dort zuständigen Polizei, allerdings sind die Bewohner zur besonderen Vorsicht aufgerufen“, informiert die Landespolizeidirektion Steiermark. Ermittlungen zur Ausforschung des Täters, welcher mit der Tat eine versuchte Tierquälerei begangen hat, laufen bereits. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Trofaiach unter +43 59 133 62 27.