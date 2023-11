„Nachfrage ist groß“: So steht es um die Grippe-Impfungen in Österreich

Standortspezifisch könne es demnach, wie man vonseiten der ARGES gegenüber 5 Minuten berichtet, immer wieder zu regionalen Bestellstopps kommen. Dabei sei es auch von Arztpraxis zu Arztpraxis unterschiedlich.

Größte und letzte Charge kommt Mitte November

„Der Nasal-Impfstoff für Kinder (Fluenz Tetra) wird vom Hersteller in vier kleineren Chargen geliefert. Die größte und letzte Charge kommt ca. Mitte November“, heißt es seitens des „Phago Verbandes der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler“ auf Nachfrage von 5 Minuten. Das bestätigt auch die österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Voraussichtlich ab 20. November sollen Apotheken daher die bestehenden, noch offenen Bestellungen bedienen können, „welche die ersten beiden Chargen noch nicht abdecken konnten“, erklärt man vonseiten der ÖGK gegenüber 5 Minuten.

Bestellstopp für Fluenz Tetra in drei Bundesländern

Ein generelles Bestellstopp herrscht übrigens für Fluenz Tetra derzeit in den Arztpraxen in der Steiermark, dem Burgenland und in Tirol (Stand: 8. November, 21.20 Uhr). Hier könnt ihr die sich eventuell ändernden Bestellstopps nachverfolgen. Der Seniorenimpfstoff würde dahingegen wegen der großen Nachfrage gänzlich vergriffen sein in Österreich, so die ÖGK. „Impfstoff für alle Altersgruppen ist noch verfügbar, aber die Nachfrage ist auch hier groß.“ Will man sich gegen Grippe impfen lassen, heißt es also, schnell zu sein.